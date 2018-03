Rust – Arbeitsunfall

Rust (ots) – Beim Zuschneiden von Holzkeilen zog sich heute Mittag ein 39 Jahre alter Mann auf einer Baustelle in der Ritterstraße leichte Verletzungen zu. Der Arbeiter war kurz nach 13 Uhr an einer Kreissäge zugange und verletzte sich hierbei am Sägeblatt. Zur Versorgung seiner Wunde wurde er vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen durfte.

