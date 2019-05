Rust – Beschädigt und geflüchtet, gibt es Zeugen?

Anzeige

Rust (ots) – Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand am Sonntag bei einem Unfall in der Hindenburgstraße. Ein dort geparkter Mercedes wurde möglicherweise beim Wenden in der Zeit zwischen 9 Uhr und 17 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen Stoßstange stark beschädigt. Hinweise zu dem Unfallverursacher gibt es noch nicht, Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeipostens Rust unter der Telefonnummer 07822/448610 in Verbindung zu setzen.

