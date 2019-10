Rust – Gewendet und zusammengestoßen

Anzeige

Rust (ots) – Das Wendemanöver eines Citroen-Lenkers sorgte am Sonntagabend für einen Verkehrsunfall auf der K 5349. Der 42 Jahre alte Fahrer des Sprinters war gegen 21:40 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung des dortigen Freizeitparks unterwegs, als er wenden wollte und hierbei mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Während die Insassen des Volkswagen unverletzt blieben, wurde der Citroen-Lenker schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Nachdem Beamte des Polizeireviers Lahr sich um die Unfallaufnahme kümmerten haben Beamte des Verkehrskommissariats in Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4409790