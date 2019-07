Rust – Handfester Streit

Anzeige

Rust (ots) – Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in einem Freizeitpark in Rust haben die Beamten des örtlichen Polizeipostens die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen kurz nach 16 Uhr drei noch Unbekannte mit einer 24 Jahre alten Frau und dessen 28-jährigen Begleiter in Streit geraten sein. Hierbei sollen die Angreifer ihre Opfer mit Schlägen traktiert und diese so leicht verletzt haben. Die Hintergründe des Disputs sind noch unklar. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

