Rust, K 5349 – Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Rust, K 5349 (ots) – Nach einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der K 5349 war die rechte Fahrspur in Richtung des Freizeitparks bis gegen 10:30 Uhr wegen Bergungsarbeiten blockiert. Es kam zu Behinderungen und Staubildung. Ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer war kurz vor 9 Uhr in das Heck eines Peugeot geprallt und hat den Kleinwagen auf zwei weitere davor befindliche Autos geschoben. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten des Polizeipostens Rust auf rund 15.000 Euro taxiert. Verletzt wurde bisherigen Feststellungen zufolge niemand. Vorsorglich hinzugerufene Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mussten nicht eingreifen. Der BMW des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde abgeschleppt.

Polizeipräsidium Offenburg

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4347442