Rust – Stau nach Auffahrunfall

Rust (ots) – Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos hat am Freitagmorgen an der Ausfahrt der Anschlussstelle Rust zu einem kilometerlangen Stau geführt. Ein in Richtung Norden reisender BMW-Fahrer prallte auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt in das Heck eines bereits stehenden Skoda und schob diesen auf zwei weitere Fahrzeuge. Sämtliche Fahrer und Insassen blieben unversehrt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der BMW und Skoda mussten abgeschleppt werden. Bedingt durch einen weiteren Unfall zwischen Riegel und Herbolzheim staute sich der Verkehr auf zeitweise bis zu 15 Kilometer Länge.

