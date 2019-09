Rust – Totalschaden nach Autobrand

Anzeige

Rust (ots) – Ein brennendes Auto hat am Mittwochmorgen in der Hausener Straße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem der Wageneigentümer kurz nach 6 Uhr seinen Opel abgestellt hatte, drangen nur wenige Minuten später Flammen aus dem Motorraum. Trotz des schnellen Einschreitens der Ruster Wehrleute, dürfte der Opel älteren Baujahrs einen Totalschaden erlitten haben. Nach einer Begutachtung durch Kriminaltechniker liegen bislang keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Auch mit Blick auf die kurze Standzeit des Wagens geht die Tendenz mutmaßlich in Richtung technischer Defekt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4372349