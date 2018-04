Rust – Übersehen

Rust (ots) – Zu einem Unfall mit insgesamt knapp 3.000 Euro Sachschaden und einer leichtverletzten Autofahrerin kam es am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Grafenhausener Straße. Die 47 Jahre alte Lenkerin eines Audi befuhr diese in Richtung Rust, als sie die aus der Albert-Schweitzer-Straße kommende, 18-jährige Renault-Fahrerin übersah. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die jüngere Dame leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung.

