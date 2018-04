Rust – Uneinsichtig und aggressiv

Rust (ots) – Das uneinsichtige Verhalten eines Hotelgastes hat in den heutigen frühen Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz in einem Beherbergungsbetrieb der Peter-Thumb-Straße geführt. Der alkoholisierte Nachtschwärmer hatte sich kurz vor 1 Uhr geweigert, seine Zeche an der Hotelbar zu begleichen. Die hiernach entbrannte verbale Auseinandersetzung gipfelte letztlich in einem Gerangel mit dem um Ruhe und Ordnung bemühten Sicherheitspersonal. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen Betrugs und Körperverletzung eingeleitet.

