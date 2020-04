Rust – Unfall mit Quad

Anzeige

Rust (ots) – Ein Jugendlicher hielt im Verlauf des späten Sonntagabends in Rust die Beamten des Polizeireviers Lahr auf Trab. Der 14-Jährige steht im Verdacht, gegen 22.30 Uhr mit einem zuvor gestohlenen Quad von der Gärtnerstraße mit hoher Geschwindigkeit in die Hindenburgstraße eingebogen zu sein. Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Er stellte seinen motorisierten Untersatz daraufhin einige Meter entfernt ab und entfernte sich zunächst zu Fuß. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Diesen gelang wenig später, nachdem er mit dem Quad erneut wegfuhr, die vorläufige Festnahme des Jugendlichen. Der junge Ausreißer sieht nun einer ganzen Palette an Strafanzeigen entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4574859 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4574859