Rust – Wahlbanner beschädigt

Anzeige

Rust (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang Unbekannter einen am Ortseingang Rust von Kappel her kommend angebrachten Wahlbanner zerschnitten. Die Beamten des Polizeipostens Rust haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer: 07822-44861 um sachdienliche Hinweise.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4265186