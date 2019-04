Rust – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Rust (ots) – Nach einer Unfallflucht auf einem Parkdeck in der Europa-Park-Straße, sind die Beamten des Polizeipostens Rust nun auf der Suche nach dem Verursacher. Am Dienstag war der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr gegen einen dort geparkten Audi gefahren und machte sich trotz eines Schadens von rund 5.000 Euro aus dem Staub. Zeugen, die Angaben zum möglichen Verursacher machen können, werden gebeten sich mit den Beamte des Polizeipostens Rust unter der Telefonnummer 07822 44861-0 in Verbindung zu setzen.

