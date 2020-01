Sachbeschädigungen in Regionalzug/ Bundespolizei sucht Zeugen

Anzeige

Freiburg Lahr (ots) – Unbekannte hatten gestern zwei Waggons eines Regionalzuges durch zahlreiche Flaschen und verspritzte Flüssigkeit verunreinigt. Zusätzlich wurden mehrere Löcher in die Deckenverkleidung geschlagen. Beide Waggons waren daraufhin nicht mehr nutzbar und mussten für den weiteren Zuglauf bis zum Betriebsende gegen 00:50 Uhr verschlossen werden. Als möglicher Tatzeitraum könnte der 19. Januar von 17:05 Uhr bis 17:41 Uhr in Betracht kommen. In diesem Zeitraum befand sich der Regionalzug RE 17026 auf der Fahrt von Freiburg nach Lahr. Zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit aber keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Sachbeschädigungen und möglichen Tatverdächtigen machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

