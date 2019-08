Sand – Diebstahl auf Campingplatz

Anzeige

Sand (ots) – In der Zeit von Donnerstag auf Freitag drangen bisher unbekannte Täter in das Rezeptionsgebäude eines Campingplatzes in der Waldstraße ein. An dem Gebäude wurde auf der Westseite ein Fenster aufgehebelt und anschließend eine kleinere Summe Bargeld entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl können an die Beamten des Polizeiposten Appenweier unter der Telefonnummer 07805/9157-0 gegeben werden.

