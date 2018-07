Sandweier – Eingestiegen

Sandweier (ots) – Nachdem Unbekannte am Dienstagvormittag in den Räumlichkeiten eines Anwesens der Oberwaldstraße für Unordnung gesorgt hatten, sind bisher keine Diebstahlsschäden bekannt. Die in schlechter Absicht eingesteigenen Diebe gelangten durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die `vier Wände` der Anwohner und durchwühlten dort mehrere Schränke nach Habseligkeiten. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Nach erfolgter Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers in Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen.

