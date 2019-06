Sasbach – An Automaten zu schaffen gemacht

Anzeige

Sasbach (ots) – Unbekannte Einbrecher haben sich im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagabend Zugang zu der Halle eines Unternehmens in der Straße `Am Fuchsgraben` verschafft. In der Halle haben sich die Langfinger unter anderem an Getränkeautomaten zu schaffen gemacht. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

