Sasbach – Beim Fahren eingenickt

Sasbach (ots) – Ein 86 Jahre alter Autofahrer verursachte am Montagnachmittag einen

Unfall auf der Bühler Straße. Der Mann war gegen 16 Uhr in Richtung

Achern unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit

einem Gartenzaun kollidierte. Der Senior gab Sekundenschlaf als

Ursache für den Unfall an. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden von

rund 10.000 Euro. Aufgrund der Anordnung des Bereitschaftsrichters

wurde dem 86-Jährigen der Führerschein abgenommen. Ihm droht zudem

ein Fahrverbot.

