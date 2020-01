Sasbach – Beim Parken beschädigt, Zeugenaufruf

Anzeige

Sasbach (ots) – Nach einem Zusammenstoß, welcher sich vermutlich beim Parken ereignete, blieb einer Audi-Lenkerin ein Schaden von rund 2.000 Euro an ihrem Wagen. Sie hatte den weißen A3 in der Silvesternacht zwischen 19 Uhr und dem Neujahrsmorgen um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Klosters Erlenbad in der Erlenbadstraße abgestellt, als sie bei ihrer Rückkehr den Schaden am linken Heck feststellen musste. Der unbekannte Unfallverursacher oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841/7066-0 mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen. /hm

