Sasbach – Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen, Zeugen gesucht

Sasbach (ots) – Ein Unbekannter suchte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mehrere Autos in Sasbach auf, um daraus verschiedener Gegenstände habhaft zu werden. Zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr wurden in der Uhlandstraße aus einem Mercedes und einem frei in einer Garage zugänglichen Opel eine Sonnenbrille und ein tragbares Navigationsgerät entwendet. Gegen 5:50 Uhr konnte der Unbekannte in der Straße `Am Rebbuckel´ beobachtet werden, nachdem er aus einem dort abgestellten Fahrzeug Bargeld und wiederum eine Sonnenbrille entwendet hatte. Der männliche Unbekannte wurde als etwa 1,80 Meter groß und Mitte 20 oder älter beschrieben und trug eine dunkle Hose und eine graue Jacke. Vom Tatort entfernte er sich mit einem Fahrrad in Richtung Gartenstraße. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

