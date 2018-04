Sasbach – Einbruch in Werkshalle

Sasbach (ots) – Unbekannte Einbrecher sind über das Osterwochenende in die Werkshalle einer Firma in der Straße `Am Fuchsgraben´ eingestiegen. Dort galt das Augenmerk den Münzgeldbehältern mehrerer Getränkeautomaten. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

