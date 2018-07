Sasbach – Fußgänger angefahren

Anzeige

Sasbach (ots) – Ein 59-jähriger Fußgänger ist am Montagmorgen in der Straße „Kleiner Winkel“ von einem Paketzusteller angefahren und leicht verletzt worden. Der 24 Jahre alte Zulieferer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen rückwärts aus der Einbahnstraße und kollidierte hierbei mit dem auf der Fahrbahn befindlichen Spaziergänger. Der 59-Jährige erlitt hierbei behandlungsbedürftige Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Achern gefahren. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Telefonnummer: 078417066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

