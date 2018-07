Sasbach – Gescheitert

Sasbach (ots) – Ein Unbekannter hat sich von Mittwoch auf Donnerstag an der Eingangstür einer Einliegerwohnung in der Waldstraße zu schaffen gemacht. Der Fremde versuchte mit einem spitzen Gegenstand am Schließzylinder zu manipulieren. Er ist allerdings mit seinem Vorhaben in die Wohnung zu gelangen gescheitert und musste ohne Beute den Rückzug antreten. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 100 Euro bewegen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

