Sasbach – ‚Katz-und-Maus-Spiel‘ führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Anzeige

Sasbach (ots) – Ein umgestürztes Traktorgespann hat am späten Donnerstagabend in der Straße ‚Am Fuchsgraben‘ zu einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro geführt. Der 15 Jahre alte Lenker eines landwirtschaftlichen Gefährts wollte kurz nach 23 Uhr in einen dortigen Wirtschaftsweg einbiegen und verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Traktor kippte dabei seitlich gegen einen Stromverteilerkasten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dies keine Auswirkungen auf die örtliche Stromversorgung. Der Jugendliche und sein Mitfahrer blieben unversehrt. Wenige Minuten zuvor kam es am ‚Scheck-Inn-Kreisel‘ zu einem Aufeinandertreffen des 15-Jährigen Traktor-Lenkers mit dem 22-jährigen Fahrer eines BMW. Dort soll der Jugendliche bei der Einfahrt in den Kreisverkehr, aus Richtung Fautenbach kommend, dem Autofahrer die Vorfahrt genommen haben. Im Verlauf der Weiterfahrt soll der BMW-Fahrer das Traktorgespann überholt haben, um den Jugendlichen durch Abbremsen zum Anhalten zu bewegen. Der 15-Jährige soll jedoch den Ausbremsversuchen getrotzt haben und seinerseits den BMW überholt haben. Am Ende des ‚Katz-und-Maus-Spiels‘ stand ein Unfall, der glücklicherweise keine Verletzten forderte. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen zum Fahrverhalten der Beteiligten aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4338930