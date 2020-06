Sasbach – Polizei bittet um Hinweise nach versuchtem Blitzeinbruch

Anzeige

Sasbach (ots) – Der Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße ist am frühen Freitag gescheitert. Unter der Zuhilfenahme von zwei Kanaldeckeln versuchten zwei bislang unbekannte Personen gegen 3 Uhr eine Schaufensterscheibe des Schmuckladens einzuschlagen. Die Scheibe wurde hierdurch zwar stark beschädigt, allerdings nicht durchschlagen, sodass die Ganoven keinen Zugriff auf die Auslage bekamen. Der angerichtete Sachschaden dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen. Ein Zeuge konnte in diesem Zusammenhang einen schlanken, etwa 20 bis 25 Jahre alten und circa 180 bis 185 Zentimeter großen Mann, bekleidet mit einer Mütze, einem weißen Kapuzenpullover und Jeanshose beobachten. Zu seinem Komplizen liegt aktuell keine Beschreibung vor. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief im Sand. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 97841 7066-0 entgegengenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4628885 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4628885