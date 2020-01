Sasbach – Raubüberfall auf Tankstelle

Anzeige

Sasbach (ots) – Ungebetenen Besuch bekam am Montagabend die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Hauptstraße. Kurz vor 22 Uhr berat ein Mann, circa 25 bis 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute, die er in einer lederähnlichen Umhängetasche mit weißer „Nike-Aufschrift“ verpackte, suchte er dann das Weite. Der bislang unbekannte Täter sprach mit tiefer Stimme akzentfreies Deutsch. Er trug eine dunkle Jacke mit weißem Innenfell und Pelzkragenbesatz. Die Beamten der Kriminalpolizei in Offenburg haben die Ermittlungen übergenommen und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon: 0781 21-2820. /ga

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4481972 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4481972