Sasbach – Schwerer Arbeitsunfall

Sasbach (ots) – Ein 57-Jähriger hat sich heute Morgen bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb am Fuchsgraben schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte sich gegen 8.30 Uhr mit dem Oberkörper in einer Maschine verfangen und musste hierbei von Einsatzkräften der Feuerwehren Sasbach und Achern aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Arbeiter versucht, eine Leckage im Ölkreislauf der Hydraulikanlage ausfindig zu machen. Hierbei dürfte er den beweglichen Teilen zu nahe gekommen sein. Nach einer notärztlichen Erstbehandlung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Karlsruher Krankenhaus geflogen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. /pb

