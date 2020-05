Sasbach – Versuchter Einbruch

Anzeige

Sasbach (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Montag versucht, in eine Bäckerei am „Kirchplatz“ einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sich die ungebetenen Besucher gegen 3 Uhr gewaltsam an einer Schiebetür der Filiale zu schaffen gemacht haben. Die Pforte hielt den Hebelversuchen der Unbekannten jedoch stand, sodass es diesen nicht gelang, in das Gebäude einzudringen. Es blieb jedoch ein Sachschaden von rund 500 Euro zurück. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

