Sasbach – Zu stark gebremst?

Sasbach (ots) – Ein 64-jähriger Mopedfahrer kam am Montagmorgen auf der Obersasbacher Straße zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Mann wollte gegen 8:40 in Richtung Hauptstraße fahren, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Ersten Erkenntnissen nach, stürzte der 64-Jährige weil er die Bremse offenbar zu stark betätigte. Er wurde in einer örtlichen Klinik medizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

