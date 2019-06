Sasbachwalden – Bodenwelle führt zu Sturz

Anzeige

Sasbachwalden (ots) – Möglicherweise war eine Bodenwelle der Auslöser für den Sturz eines Kindes am Sonntagnachmittag. Der 10-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Wanderweg im Bereich der Schönbüchstraße unterwegs, als vermutlich eine unerwartete Bodenwelle zum Sturz des Jungen führte. Um die so entstandenen Verletzungen zu behandeln, wurde er in ein Krankenhaus nach Offenburg gebracht. /ma

