Sasbachwalden – Fahrräder aus Garage gestohlen

Sasbachwalden (ots) – Am helllichten Nachmittag wurden am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr in der Königsrainstraße zwei Fahrräder aus einer Garage gestohlen. Bei den Rädern, die einen Wert von annähernd 2.500 Euro haben, handelt es sich um ein schwarz-rotes der Marke Bulls und um ein weißes Pedelec der Marke Focus Jarifa. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bitten um Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Zweiräder unter Telefon, 07841 7066-0. /ag

