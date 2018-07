Sasbachwalden – Pkw durch Bus beschädigt

Sasbachwalden (ots) – Eine 64-jährige Busfahrerin rangierte am Sonntagvormittag ihr Vehikel auf einem Parkplatz in der Straße ‚Gaishöllpark‘. Gegen 11:15 Uhr beschädigte sie hierbei einen geparkten Renault. Anschließend entfernte sich die 64-Jährige zu Fuß in die Dorfmitte, um nach einem geeigneten Parkplatz zu suchen. Bei ihrer Rückkehr wurde die Dame bereits von den Ordnungshütern des Polizeireviers Achern/Oberkirch erwartet, welchen gegenüber sie sich als Unfallverursacherin zu erkennen gab. Da sich die Buslenkerin nicht umgehend um die Schadensregulierung kümmerte, sieht sie nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

