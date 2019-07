Sasbachwalden, Sasbach – Alkoholisiert

Anzeige

Sasbachwalden, Sasbach (ots) – Kontrollen durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurden im Verlauf der späten Mittwochabends zwei Autofahrern zum Verhängnis. Kurz vor 23 Uhr wurde ein 37-jähriger Ford-Fahrer in der Sasbachwaldener Straße in Sasbach genauer unter die Lupe genommen. Da ein Atemalkoholtest hierbei einen Wert von über einer halben Promille zutage förderte, sieht er nun einem empfindlichen Bußgeld entgegen. Ein 30 Jahre alter Lenker eines Peugeot geriet den Ermittlern gegen 23.25 Uhr in der Bergstraße in Sasbachwalden ins Netz. Da ihm ein analoger Test einen Wert von knapp eineinhalb Promille attestierte, musste er seinen Führerschein direkt abgeben.

