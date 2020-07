Schiffskollision am Freitag, den 10.07.2020 – die Wasserschutzpolizei Konstanz sucht Zeugen

Anzeige

Konstanz, 14.07.2020 (ots) – Am Freitag, den 10.07.2020, gegen 15:30 Uhr, kollidierte beim Auslaufen aus dem Konstanzer Hafen Staad eine Motoryacht mit der Autofähre „Kreuzlingen“. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen sucht die Wasserschutzpolizei in Konstanz Zeugen, die den Zusammenstoß der beiden Schiffe von der Autofähre aus beobachtet haben. Auch Filmaufnahmen, die von Passagieren beispielsweise per Handy gefertigt wurden, können hierzu verwendet werden. Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizei Konstanz, Tel.: 07531/5902-0.

