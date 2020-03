Schlummernder Schlagstockbesitzer beleidigt Beamte und beschädigt Wachentür durch Bierflaschenbewurf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Heute Morgen gegen 0:30 Uhr informierte ein Straßenbahnfahrer des KVV die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof über eine tiefschlafende Person in der Straßenbahn, da er diese nicht wecken konnte. Als der 22-jährige Deutsche durch die Streife geweckt wurde, weigerte sich dieser vehement auszusteigen. Da sich der junge Mann gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen wollte, wurde dieser vor Ort nach Dokumenten durchsucht. Hierbei fanden die Beamten zunächst einen Teleskopschlagstock in der Jackentasche des Mannes. Als er daraufhin zur Wache verbracht wurde, beleidigte er die Beamten wiederholt. Einen anschließenden Atemalkoholtest verweigerte der 22-Jährige. Nachdem die Identität des jungen Mannes geklärt wurde, konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder verlassen. Kurz nachdem der 22-Jährige auf freien Fuß gesetzt wurde, bewarf er die Tür der Wache mit einer Bierflasche. Hierbei wurde die Tür beschädigt. Den jungen Mann erwartet nun neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Beleidigung zusätzlich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Jan Döring Telefon: 0721 12016 – 104 E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de www.polizei.bund.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4538310 OTS: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4538310