Schömberg – 64-Jähriger Fußgänger umgestoßen und Handy gestohlen

Anzeige

Schömberg (ots) – Auf offener Straße wurde am Donnerstagmorgen einem 64-jährigem Passanten sein Handy gestohlen. Der Mann lief gegen 09.30 Uhr mit einer Einkaufstüte neben der Liebenzeller Straße in Richtung Edeka Markt. Vor dem ehemaligen Hotel Krone bekam er von hinten plötzlich einen Schlag, weshalb er nach vorne zu Boden stürzte. Er konnte sich auf Händen und Knien abfangen. In diesem Moment dürfte ihm nach bisherigen Ermittlungen ein bisher unbekannter Täter in die innenliegende Jackentasche gegriffen und sein Handy entwendete haben bevor er anschließend von der Liebenzeller Straße in die Brunnenstraße rannte. Der Geschädigte bemerkte erst nach dem Einkauf das Fehlen seines älteren Samsung-Handys, weshalb er von zu Hause die Polizei informierte. Der gesuchte Mann soll etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur, blonde Haare und trug eine weiße Schutzmaske. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1613511 oder der Kriminaldauerwache in Pforzheim unter 07231/186-4444 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4580097 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4580097