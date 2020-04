Schömberg-Bieselsberg – Brand einer Waldfläche

Anzeige

Schömberg (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brannte eine Waldfläche in der Größe etwa eines Fußballfeldes in der Hardtebene. Gegen 22.45 Uhr wurde der Polizei das Feuer in der Verlängerung des Hardtwegs mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der niedrige Bewuchs einer bereits abgeholzten Waldfläche betroffen war.

Um sich über das Ausmaß einen Überblick zu verschaffen, war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die angrenzenden Feuerwehren waren im Einsatz. Das Feuer war gegen 00.45 Uhr gelöscht.

Das Polizeirevier Calw war mit drei Streifenwagen im Einsatz.

