Schömberg – Einbrecher haben es auf Bargeld abgesehen

Anzeige

Calw (ots) – Fast 500 Euro Bargeld – Das ist die Beute, die Einbrecher von Freitag auf Samstag in einem Hotel in Schömberg gemacht haben.

Nachdem sich die Täter im Zeitraum zwischen 19:30 und 08:00 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt in das Hotel in der Parkstraße verschafft hatten, brachen sie im Inneren des Gebäudes eine verschlossene Tür auf. Im weiteren Verlauf entwendeten die Eindringlinge dann insgesamt 480 Euro Bargeld in Scheinen und Münzen, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen.

Das Polizeirevier Calw sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können. Wer entsprechende Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 07051 161-0 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4480637 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4480637