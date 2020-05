Schömberg-Langenbrand – 23-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Anzeige

Schömberg-Langenbrand (ots) – Schwerverletzt wurde am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 23-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in einer Firma. Bei Arbeiten an einer Maschine zog sich der Mann schwere Verletzungen an einem Finger zu.

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

