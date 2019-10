Schömberg- Mit Rettungswagen zusammengeprallt

Anzeige

Schömberg (ots) – Eine 46-jährige Peugeot-Fahrerin ist am Samstagnachmittag mit einem Rettungswagen zusammengeprallt. Sie war gegen 16.45 Uhr von Bad Liebenzell in Richtung Schömberg unterwegs und wollte einen in die gleiche Richtung fahrenden Rettungswagen im Einsatz überholen lassen. Dazu wollte sie nach links auf einen Parkplatz fahren. Dabei übersah sie, dass sich das Einsatzfahrzeug bereits beim Überholvorgang auf ihrer Höhe befand und prallte mit diesem zusammen. Die Verursacherin und ihre Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

