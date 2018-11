Schömberg – Nach Überholmanöver von Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Schömberg (ots) – Nach einem Überholmanöver kam am Samstag gegen 13.30 Uhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei glücklicherweise nur kleinere Bäume. Der Fahrer war auf der Landesstraße 562 von Langenbrand kommend in Richtung Salmbach unterwegs und war offenbar aufgrund eines Fahrfehlers beim Wiedereinscheren auf den Grünstreifen geraten. Schließlich bremste der Waldrand sein Fahrzeug bis zum Stillstand. Der 36-Jährige trug Brustprellungen davon und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Im Einsatz waren neben Beamten des Polizeireviers Calw auch ein Rettungsteam sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Langenbrand. Der 16 Jahre alte Pkw war nur noch von geringem Wert und die Schadensermittlung an den beschädigten Bäumen dauert noch an.

