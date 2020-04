Schopfloch – Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Anzeige

Schopfloch (ots) – Am Freitagabend hat sich in Schopfloch ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 55-jähriger Motorrollerfahrer leicht verletzt wurde.

Der Rollerfahrer war gegen 18 Uhr in der Hörschweilerstraße unterwegs, als ihm von einem 24-jährigen Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen wurde. Obwohl es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, musste der 55-Jährige offenbar so stark bremsen, dass sein Roller ins Rutschen geriet und er zu Sturz kam. Durch den Unfall wurde der Rollerfahrer leicht verletzt, es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

