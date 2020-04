Schuttertal – Junge stürzt vor Traktor

Anzeige

Schuttertal (ots) – Ein 41 Jahre alter Mann fuhr mit seinem 8-jährigen Sohn am Donnerstagmittag Traktor, als dieser aus der Fahrkabine stürzte und sich verletzte.

Der Vater fuhr mit dem Traktor am Blümlesgraben bergauf in Richtung Wald. Der Junge kam mutmaßlich an die Fahrzeugtürverriegelung, woraufhin sich diese öffnete. Das Kind fiel vor den Traktor und wurde vom linken Vorderreifen erfasst. Er zog sich eine schwere Verletzung zu und wurde von Rettungskräften ins Ortenauklinikum Lahr gebracht.

