Schuttertal- Rentnerehepaar kommt von Fahrbahn ab, Auto „landet“ auf dem Dach

Schuttertal (ots) – Mit einem heftigen Unfall endete am Montagabend die Fahrt eines Rentnerehepaares. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Opel- Lenker aufgrund eines Fahrfehlers auf der abfallenden L103 von Schweighausen in Fahrtrichtung Welschensteinbach in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, fuhr er die rechts neben der Fahrbahn befindliche Böschung hinauf und überrollte mehrere Bäume und Sträucher. Letztlich überschlug sich das Auto und kam mehrere Meter neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Stillstand. Die beiden Insassen mussten durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, erlitten nach ersten Erkenntnissen aber nur leichte Verletzungen. Vorsorgehalber erfolgte eine weitere medizinische Betreuung in einem Offenburger Krankenhaus. Insgesamt war ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro zu verzeichnen.

