Schuttertal, Schweighausen – Kompressor gestohlen, Hinweise erbeten

Schuttertal, Schweighausen (ots) – Bislang unbekannte Diebe haben sich auf einem Parkplatz am Streitberg an einem Kompressor des Models ‚Riwo Ice 3 SKL 1100‘ zu schaffen gemacht und diesen zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 3 Uhr, gestohlen. Zuvor wurde die an einem Lastwagen befestigte Halterung der Maschine beschädigt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr erbeten.

/wo

