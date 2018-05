Schuttertal – Überdachung entzündet

Schuttertal (ots) – Am Dienstagabend kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Brand bei der Wassertretstelle in Schuttertal. Die Überdachung der Feuerstelle in der Straße Kirchgraben, hatte sich aus noch nicht abschließend geklärter Ursache entzündet und konnte durch die Wehrleute aus Schuttertal schnell gelöscht werden. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3931905