Schutterwald – Backwaren im Visier

Schutterwald (ots) – Eine Bäckerei in der Schutterstraße war in der Nacht auf Donnerstag vermutlich Ziel eines Einbruchs. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich eine unbekannte Person zwischen 4 Uhr und 4:40 Uhr mithilfe eines Hebelwerkzeuges an der Eingangstür ausgetobt hat, diese aber nicht überwinden konnte. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln wegen versuchtem Einbruch.

