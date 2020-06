Schutterwald – Gewässerverunreinigung

Anzeige

Schutterwald (ots) – Experten der Feuerwehren, des Landratsamts Ortenaukreis sowie der Polizei waren am Sonntagmorgen am Baggersee Schutterwald auf der Suche nach dem Ursprung einer Gewässerverunreinigung. Nach der Sichtung eines Ölteppichs, im Bereich eines Werksgeländes angrenzend zum See, alarmierte ein Hinweisgeber gegen 10.20 Uhr die Einsatzkräfte. Eine Nachschau ergab, dass ein Ölfilm im Bereich eines Transportschiffes für Kiesgüter zu sehen war. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre rund um das Schiff, welches sich am Anlegeplatz befand, angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein geplatzter Hydraulikschlauch eines Radladers für den Ölaustritt verantwortlich gewesen sein. Das ausgelaufene Öl hat sich mit dem anhaltenden Regen vermischt und ist in Teilen in den See gelaufen. Die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen.

