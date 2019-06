Schutterwald – Handfester Disput

Anzeige

Schutterwald (ots) – Nach einer handfesten Auseinandersetzung am späten Sonntagabend haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter anderem Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Laut den Angaben eines 30 Jahre alten Mannes soll dieser gegen 22.40 Uhr mit einem 24-Jährigen und mehrerer seiner Begleiter in Streit geraten sein. Dem Disput vorangegangen sei wohl ein Auffahrunfall im Verlauf des Nachmittags in Ortenberg. Im Zuge des abendlichen Aufeinandertreffens konnte sich der 30-Jährige in ein Anwesen flüchten und trug so nur leichte Verletzungen davon. Die Kontrahenten sollen die Verglasung der Eingangstür eingetreten und anschließend das Weite gesucht haben. Es blieb ein Sachschaden von rund 500 Euro zurück. /ya

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4298882