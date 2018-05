Schutterwald – Holzkonstruktion fing Feuer

Schutterwald (ots) – Die Ursache eines Brandes am Sonntagabend in einer Kleingartenanlage im Gewann „Im Rinsenfeld“ in Schutterwald ist noch unklar. Fest steht, dass sich kurz vor 20 Uhr auf einem Gartengrundstück eine Holzkonstruktion entzündete und Einsatzkräfte der Feuerwehr Schutterwald anrücken mussten. Möglicherweise haben Glutreste einer Grillstelle zu dem Feuerausbruch geführt. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen.

