Schutterwald – In Bäckerei eingebrochen, Zeugen gesucht

Schutterwald (ots) – In den frühen Morgenstunden des Dienstags wurde in eine Bäckerei in der Schutterstraße eingebrochen. Ein Unbekannter hatte zwischen 3:20 Uhr und 4:15 Uhr eine Seiteneingangstür der Filiale aufgebrochen und kam so in die Geschäftsräume. Dort gelangte er an die Einnahmen, die in einem Tresor verstaut waren und konnte mit einem höheren dreistelligen Betrag unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Die Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

